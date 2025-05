Metro C, dopo due giorni di sospensione riparte: ecco cosa accadrà nei prossimi giorni

Metro C: la linea più giovane di Roma si prepara al grande salto. Da oggi riparte dopo i due giorni di stop per prove tecniche e c’è una grande novità

Quanti romani hanno davvero percorso tutta la Metro C da un capolinea all’altro? È la linea più giovane della Capitale, ma anche quella che spesso resta ai margini del dibattito sul trasporto urbano, forse perché non passa per il centro. O almeno, non ancora.

Attualmente, la linea verde collega la periferia est – dal capolinea di Pantano, a due passi da Monte Compatri – fino alla fermata San Giovanni, dove incrocia la storica linea A. Le stazioni sono in tutto 22, tra cui spiccano nomi ormai familiari come Alessandrino, Malatesta, Pigneto e Lodi.

Ma la vera svolta è dietro l’angolo: si avvicina l’apertura delle nuove fermate Colosseo/Fori Imperiali e Porta Metronia, un passaggio che cambierà radicalmente la geografia della mobilità romana.

Nel weekend del 24 e 25 maggio, i treni si sono fermati per lasciare spazio ai test tecnici: tutto sospeso per due giorni, con i bus navetta a coprire l’intera tratta. Era necessario, spiegano da Atac, per prepararsi all’integrazione delle nuove stazioni.

E così, da domani lunedì 26 maggio, la metro C torna a funzionare, ma con un orario serale ridotto: le ultime corse partono da Pantano alle 20:30 e da San Giovanni alle 21:00. Dopo quell’ora, tornano in servizio i bus sostitutivi MC e MC3. Una scelta temporanea, spiegano, dettata da motivi di sicurezza e logistica.

Metro C, il piano per il 2 giugno: corse straordinarie

Ma per chi pensa a un viaggio in città durante il ponte del 2 giugno, c’è una buona notizia: da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno, il servizio sarà potenziato con corse fino all’1:30 di notte il sabato e fino alle 23:30 la domenica e il lunedì. Una boccata d’ossigeno per i turisti e i romani che si muoveranno in quei giorni di festa.

È interessante notare come, pur tra mille difficoltà, la Metro C stia cercando di diventare una vera alternativa al traffico di superficie. Il potenziamento previsto per il ponte della Repubblica è un piccolo segnale, ma significativo. L’attesa per le nuove fermate, poi, è carica di aspettative: Colosseo e Fori Imperiali non sono solo punti nevralgici per la città, ma veri e propri simboli.

Quando la linea verde li raggiungerà, la Metro C smetterà di essere “quella periferica” e diventerà finalmente una protagonista. A quel punto, forse, la domanda non sarà più “chi la prende davvero la Metro C?”, ma “come abbiamo fatto fino ad ora senza?”