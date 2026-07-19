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Messi in lacrime, l”adios’ commosso di Adani dopo la finale dei Mondiali

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
“Il dio del futbol ti benedica, Lionel Andrés Messi Cuccittini, per sempre”. E’ l’omaggio commosso di Daniele Adani a Leo Messi dopo la finale dei Mondiali 2026 vinta dalla Spagna per 1-0 contro l’Argentina. Messi, 39 anni, dice addio alla Nazionale con una sconfitta dolorosa. Mentre il numero 10 è in lacrime dopo la premiazione, Adani – commentatore per Raiuno e cantore delle imprese di Messi e dell’Argentina – rende omaggio al fuoriclasse. 

“Volevo dire solo questo. E’ stato un onore e un privilegio accompagnare le tue magie col racconto, non controllare il battito del cuore e perdere la voce”, dice Adani. “Sono le ultime parole che userò come contono e supporto al calcio che hai offerto a tutti per più di 20 anni., Grazie perché sei stato ispirazioni per grandi e per bambini, per bambini che sono diventati grandi e grandi che sono tornati bambini. Tutti nel mondo ti dobbiamo qualcosa e noi italiani di più, dopo questo ventennio di miserie e frustrazioni ad eccezione del 2021. Io ti ringrazierò fino all’ultima volta che pronuncerò la parola calcio. Il dio del futbol ti benedica, Lionel Andrés Messi Cuccittini, per sempre”, conclude. 

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