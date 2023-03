Mercato Juventus: il futuro di Paredes e Arthur

Il centrocampo della Juventus è il ruolo attorno cui girano di più le voci di mercato più o meno confermate. L’esplosione di Fagioli, il rientro di Pogba e il talento di Miretti (da poco pronto a tornare in campo) possono ribaltare le intenzioni di inizio stagione riguardo a chi può rimanere e arrivare. In particolar modo sono due le operazioni importanti da attenzionare in vista della prossima finestra di mercato.

Leandro Paredes

Tra le operazioni a tenere banco in questi giorni c’è quella legata all’argentino neocampione del mondo Leandro Paredes. Ha fatto discutere e pensare più di qualcuno la sua esclusione durante il derby della Mole. Con lo squalificato Locatelli, il centrocampista avrebbe potuto avere una grande chance di giocare da titolare. Così però non è stato. Massimiliano Allegri ha infatti preferito il giovane Enzo Barrenecha a lui. Secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese è stato piacevolmente colpito dalle doti del giocatore della Juventus Next Gen, tanto da promuoverlo in prima squadra.

Che ne sarà quindi del ventottenne in prestito dal PSG? Per Fabrizio Romano, nonostante non ci sia ancora nessuna decisione definitiva, il club non è intenzionato a procedere al pagamento della clausola di opzione d’acquisto da 22 milioni di euro.

Incognita Arthur

Discorso esattamente inverso per il brasiliano Arthur, andato in prestito dalla Juventus al Liverpool la scorsa estate. Inutile dire che l’unica presenza con i Reds e le due accumulate con l’Under 21 degli inglesi non siano bastate per convincere dirigenza e mister Klopp. L’opzione d’acquisto da ben 37.5 milioni non verrà esercitata per il suo ingaggio, secondo Nicolò Schira.

