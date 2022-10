MERCATINI DI NATALE A ROMA, TORNANO I LIBRI E LA CULTURA

Raccogliendo il grande successo del Natale 2021 si replica! Mercatini di Natale a Roma con le dirette da WebRadio SenzaBarcode, gli autori di SBS Comunicazione e i freschi di stampa di SBS Edizioni. I primi due appuntamenti sono stati confermati e tra poco si potranno conoscere i titoli dei libri e i nomi degli autori che saranno presenti. Ci saranno anche alcuni dei selezionati per Casa Sanremo Writer 2023 come Marco Costantini che porterà il suo splendido nuovo romanzo, L’angelo di stoffa che con la sua ambientazione natalizia diventa un dono perfetto. Chiara Domeniconi e Aldo Di Virgilio presenteranno l’opera scritta a quattro mani per Argentodorato, Lacrime nere. O Ancora il giallo di Dario Pasquali, Wuthering winds, i Robin nella collana Robin&sons. Il 26 novembre sarà presentata anche, in assoluta anteprima, l’ultima opera di Fiorella Mandaglio, questa volta una favola illustrata. Un altro tocco magico nei Mercatini di Natale a Roma.

Il Bagatto e le mostre mercato

Ancora grazie a Alessandro Russo e all’associazione Il Bagatto che, in ogni occasione, propone attività e momenti unici per rendere ogni appuntamento travolgente. Come ad esempio per la prossima domenica, 30 ottobre, in Piazzale delle Medaglie d’oro, dove l’associazione il Bagatto, insieme alla Associazione Balduina’S e con la presenza del teatro dei “Burattini Viaggianti” e la postazione trucca bimbi di “Sofia”, animeranno la zona Belsito.

