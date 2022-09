MediCinema Italia Aps e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS insieme alla Festa del Cinema di Roma 2022

MediCinema Italia Aps e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS per il sesto anno consecutivo collaborano felicemente con la Festa del Cinema di Roma, ospitando film del programma ufficiale della diciassettesima edizione.

L’edizione 2022 della Festa rappresenta per Medicinema Italia e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS l’occasione per evidenziare come l’utilizzo della visione filmica sia un importante strumento di cura nella medicina complementare.

Poter andare al cinema anche in Ospedale e vedere un buon film, produce nel paziente un positivo beneficio nella riduzione di ansia e stress, migliorando lo stato psico-fisico generale. La cineterapia agisce, infatti, sulle potenzialità del sé, favorisce l’apertura verso il mondo e aiuta a esprimere non solo i vissuti emotivi, ma anche quelli relazionali. La visione collettiva al cinema assume una valenza terapeutica complementare in grado di influenzare il vissuto della malattia e fungere da supporto per le cure riabilitative tradizionali.

La sala MediCinema, situata all’ottavo piano del Policlinico, sarà dunque disponibile per le proiezioni delle opere cinematografiche della Festa del Cinema di Roma appositamente selezionate per i ricoverati. I film saranno sempre introdotti dai registi e da rappresentanti del cast, che interverranno in sala per incontrare i pazienti.

La collaborazione con la Festa del Cinema di Roma conferma l’importanza dell’utilizzo del cinema di qualità come strumento integrante della cura, nei percorsi riabilitativi, nelle forme di disagio e nella fragilità.

La Direttrice Artistica della Festa del Cinema di Roma e della Fondazione Cinema per Roma, Paola Malanga, ha dichiarato: “Nell’ottica di portare la manifestazione in tutta la città e di coinvolgere un pubblico il più ampio possibile nella nostra manifestazione, abbiamo ritenuto imprescindibile il rapporto con Medicinema Italia Aps e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. Il cinema può realmente superare qualsiasi confine e arrivare a tutti: è per noi motivo di gioia e orgoglio coinvolgere in questo grande evento i pazienti e i loro familiari, portando nella sala Medicinema film di qualità in grado di fornir loro un supporto nel loro percorso riabilitativo”.

Afferma Fulvia Salvi, Presidente MediCinema Italia: “Grazie alla partnership con la Festa del Cinema di Roma, rinnoviamo l’impegno nella divulgazione della cineterapia con questo importante evento. il valore che assume la proiezione filmica nei percorsi di cura e nel mantenimento e miglioramento della qualità della vita delle persone viene misurato scientificamente con grande impegno e rigore. In questi anni, e durante la pandemia, abbiamo offerto numerose proiezioni, anche a distanza, per sostenere psicologicamente le persone fragili e i loro familiari: Il cinema sempre più diventa strumento di benessere e cura”.

Dichiara il Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, professor Marco Elefanti: “Siamo lieti di rinsaldare il legame con la Festa del Cinema di Roma che rappresenta un esempio di concreta attuazione dell’obiettivo di curare la persona nella sua integralità e nel rispetto della sua umanità anche durante la degenza ospedaliera. Fa particolare piacere essere una delle sedi cittadine della diciassettesima edizione della mostra cinematografica perché dà opportunità anche ai pazienti ricoverati di partecipare a uno degli eventi culturali più attesi della Capitale. Mi piace infine sottolineare come il cinema, in quanto forma d’arte, ha una sua valenza terapeutica come dimostrato dai risultati degli studi scientifici condotti in particolare dalla nostra Unità operativa di Psicologia clinica”.

