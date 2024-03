Mauro Corona contro Fabio Fazio: “Un pretino”

(Adnkronos) – Fabio Fazio? "Un pretino". Mauro Corona, presenza fissa a E' sempre Cartabianca, in collegamento con Bianca Berlinguer su Rete4 esprime giudizi e pareri su Che tempo che fa. "Posso dire quello che penso?", dice lo scrittore e scultore. "Di solito ho lo stomaco buono, ma se lo vedo scappo subito. Non mi ha fatto nulla, ma questo modo di 'anguillare' nelle cose, questo pretino…", dice bocciando senza appello Fabio Fazio. Il giudizio sul conduttore inevitabilmente condiziona il parere su altri protagonisti della trasmissione in onda sul Nove. "Il professor Burioni? Lo conosco, ma va sempre da quell'altro…", dice. Nell'ultima puntata, Fazio ha ospitato Chiara Ferragni, nella bufera per il 'caso pandoro' e ora sotto i riflettori per la crisi del matrimonio con Fedez. "Non godo delle disgrazie altrui, vorrei che Fedez stesse bene e risolvesse con la sua patologia. Vorrei che la Ferragni uscisse dalla vicenda giudiziaria con le ossa meno rotte", dice Corona. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)