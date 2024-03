Astrotarocchi 6 marzo 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ 🌹 06 Marzo 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete la chiave di qualcosa che dovete risolvere e’ in mano a qualcun’altro, con il quale riuscirete a sistemare la situazione e a riprendere la vostra marcia, la giornata e’ produttiva

Toro nonostante il periodo decisamente particolare, si esce verso la chiarezza e si va verso una stabilita’ differente rispetto a prima ma sempre stabilita’ e’, quindi anche se non vi piace cambiare le cose, cambieranno e in un unico modo possibile, meglio.

Gemelli La giornata scorre serena, con delle belle novita’ in arrivo, e solo qualche momento di tensione, che rientra immediatamente la rimanente giornata e’ incentrata sulle questioni pratiche che si svolgeranno come sempre

Cancro Novita’ per voi in arrivo e nuovi inizi da portare avanti, vecchi accordi che erano in essere, sono definitivamente chiusi, fine della confusione, potete solo guardare avanti e alla vostra serenita’, la giornata parte veramente bene, e continua cosi, ottima direi

Leone non fermatevi sulle occasioni e situazioni perse, non c’e’ tempo e’ ora di guardare avanti e fare con quello che si ha quello che si puo’ , ed e’ quello che dovreste fare, e c’e’ tanto da fare ancora, la giornata e’ impegnativa

Vergine si naviga verso situazioni in generale molto positive, quindi aiuta la fortuna, le buone occasioni, c’e’ la riuscita nelle questioni intraprese, una bella dose d’incremento in tutti i sensi, un buon momento per voi

Bilancia si pensa a nuovi progetti, a trasferimenti, spostamenti, che saranno per voi fortunati, quindi nonostante si debbano cambiare le abitudini, la fatica vale la pena farla, il momento e’ in fermento, seguite la scia e approfittate per rinnovarvi

Scorpione siete in procinto di avere grosse novita’ molto molto positive, in maniera lenta e costante vi state avviando verso una nuova fase e quindi sembra tutto o troppo rallentato o troppo veloce, in realta tutto arriva al momento giusto, la giornata e’ buona

Sagittario il momento e’ molto fortunato, arriva tutto quello che si e’ fermato fino ad adesso, chiarimenti, soddisfazioni, riconoscimenti direi che e’ ottima la giornata, naturalmente nell’arco di breve tempo certe cose saranno solo un lontano ricordo, ma saranno servite a voi per capirne altre

Capricorno per voi in arrivo su un ” binario speciale ” tantissima buona energia che ripulira’ l’aria densa in cui questo periodo siamo stati costretti a muoverci, arriva la fortuna, arriva la stabilita’ e si rinsaldano vecchie amicizie e amori, la giornata e’ buona per voi

Acquario se tutto e’ complicato, intrecciato, prima o poi il bandolo della matassa, lo troveremo, e allora si che arriveranno le famose ” gioie ” per adesso andiamo avanti con una giornata tranquilla

Pesci in questa giorni ( possibili anche giorni successivi ) ci sara’ del benessere materiale e spirituale, vi sentirete bene con voi stessi e con gli altri, saranno possibile belle e inaspettate sorprese, possibili dei regali, e attenzione ai sogni che possono essere rivelatori



Buona giornata

