Massimiliano Varrese: “Niente da dividere” è il nuovo singolo

Dal 24 novembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “Niente da dividere” (Joseba Label), il nuovo singolo di Massimiliano Varrese disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 17 novembre.

“Niente da dividere” è un brano esplicitamente ispirato agli Anni 90 che emana un sound sensuale e ipnotico, e rappresenta il ritorno nel mondo della musica di Massimiliano Varrese, un performer a 360°: attore, cantante e ballerino. Massimiliano, inoltre, per questo pezzo, ricopre anche il ruolo di autore e compositore.

“Niente da dividere” ci ricorda che l’amore è un sentimento intramontabile, capace di adattarsi ai cambiamenti eterni della vita. In questo processo di evoluzione, l’amore può trasformarsi, liberandosi dalle abitudini che spesso minacciano di spegnere la fiamma dei sentimenti. Questa canzone è un’ode all’amore e all’importanza di mantenerlo vivo, anche quando il tempo e la vita ci portano a evolverci e a cambiare.

Varrese con questo brano torna così al suo primo amore, la musica, e sceglie Joseba Label per la sua ripartenza.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Sono entusiasta di presentare questa nuova canzone ispirata agli anni ’90. Il suo sound sensuale e ipnotico cattura l’essenza di quell’epoca affascinante. Essere autore e compositore mi ha permesso di esplorare l’evoluzione dell’amore, rompendo abitudini che spesso ne ostacolano la passione. Spero che il mio pubblico possa apprezzare questa musica che riflette le sfumature delle relazioni umane.”

Il videoclip di “Niente da dividere” è stato diretto da Marko Carbone che ha voluto utilizzare al massimo la versatilità artistica dell’attore Massimiliano Varrese come se si stesse esibendo in un vero show ballando, cantando e recitando insieme alle ballerine Rai Agata e Jennifer, rispettando il gusto vintage del brano.

Biografia

Massimiliano Varrese è un talentuoso artista nato a Roma il 5 gennaio 1976, ma cresciuto a Grosseto, in Toscana. Fin da giovane, dimostra una passione per le arti dello spettacolo e inizia a studiare presso lo I.A.L.S. di Roma. La sua carriera televisiva prende il via nel 1997 con uno spot per Sanson, un noto marchio di gelati. Nel 1998, viene scoperto da Raffaella Carrà e lanciato come cantante e ballerino nel programma “Carràmba! Che fortuna”.

Varrese fa il suo debutto teatrale nel 1999 con il musical “Sono tutti più bravi di me”, scrivendo anche il brano principale. Nel 2000, recita nella pièce teatrale “The Beautiful Thing” e partecipa alla miniserie televisiva “Operazione Odissea”. Nello stesso anno, entra a far parte del corpo di ballo del programma “Stasera pago io”, condotto da Fiorello.

La sua carriera prosegue con lavori come il tour europeo di Paola & Chiara e ballerino per Geri Halliwell e Holly Valance. Torna a recitare nella fiction “Il bello delle donne” e nel film “Velocità massima” con Valerio Mastandrea nel 2002. Nel 2005, interpreta Furio Zani nella fiction “Grandi domani”, ottenendo elogi dalla critica.

Nel 2005, debutta come protagonista nel film “Fuoco su di me”, presentato in anteprima alla mostra cinematografica di Venezia. Nel 2006, entra nel cast di una fiction di Canale 5 e continua a recitare in teatro nel musical “3MSC. Emozioni e sogno. Tre metri sopra il cielo”. Il suo ruolo principale in questo spettacolo gli fa guadagnare il Premio Vittorio Gassman come miglior giovane talento teatrale del 2007.

Nel corso degli anni, Varrese è stato protagonista di campagne pubblicitarie e ha lavorato in teatro, cinema e televisione: nel 2022 partecipa al film “La Ballata del Trasimeno” con nel cast anche sua figlia Mia e nel Luglio 2023 partecipa nella Fiction di Mediaset “Una mamma all’improvviso” assieme alla collega Giulia Bevilacqua andata in onda in prima serata su Canale 5. Nel 2018, ha diretto il docufilm “Mi-ka-el” insieme a Filippo Fagioli. Nel 2019, ha partecipato a “Amici Celebrities”, classificandosi al secondo posto.

Ha scritto vari romanzi dal 2011: “L’estate è già finita”, “Training olistico totale” e “Training olistico attoriale” 2019 e 201 e nel 2023 pubblica IL MIO GURU SGANGHERATO (Romanzo uscito a Maggio 2023 , dopo 30 gg dall’uscita già in ristampa). Si è esibito anche in vari spettacoli di musica e poesia.

A settembre 2023 Varrese è entrato come concorrente nella casa del Grande Fratello. La sua carriera poliedrica e il suo talento continuano a fiorire in diversi campi artistici.

