Mario Leocata e l’ultimo libro “Piramidi Invisibili”

Celebre scrittore, giornalista, sceneggiatore ed autore televisivo, nel mese di gennaio presenterà il suo nuovo libro “Piramidi Invisibili”, presso il Chris Cappell College ad Anzio. Immancabile appuntamento con un personaggio straordinario del panorama culturale italiano. Laureato in giurisprudenza, ha una grande passione per la scrittura, esordendo nel 73’ con sceneggiature per la Lancio, nel 77’ venne pubblicato il primo libro “La Tigre è ancora viva: Sandokan alla riscossa!” (omonimo film con Kabir Bedi), sono seguite diverse pubblicazioni tra cui romanzi legati alla fantascienza come “Incrociatore Spaziale Galaxy” (78’), “Super Goldrake”, “Mazinga Z”. “Il Segreto del Sahara” è del 1987 (omonimo film tv Rai Uno) e nel 93’ “Sahara Terzo Millennio”.

Ricordiamo che nel mese di ottobre ha presentato il suo splendido romanzo giallo “Il Commissario Ombra”, presso il Chris Cappell College alla presenza dell’On. Silvano Moffa, Presidente della Provincia di Roma e Sottosegretario Infrastrutture, Dott. Giuseppe Sanzotta Direttore “Il Borghese” ed “Il Tempo”, Dott.ssa Cinzia Malvini Responsabile Servizi Moda e Cultura presso La7 Tv, il Sindaco di Anzio Candido De Angelis. Il Commissario Ombra è ambientato a Roma, dalla trama avvincente con continui colpi di scena. Il commissario Duilio Zanni viene distaccato presso il Comando della Guardia di Finanza per indagare su un intrigato caso legato a un’organizzazione internazionale occulta legata traffico della valuta, che compie raffinati crimini di alta finanza alterando le quotazioni in borsa. Non è facile riuscire a trovare il boss. Viene scoperto l’intermediario romano, l’Avv. Rodolfo Viviani. Mentre stanno per arrestarlo, Zanni cade in un agguato e viene colpito al volto da due sicari. Il commissario viene ricoverato al reparto maxillo- facciale, dove conosce la degente Lisa Argenteri, una ex indossatrice con la quale inizia una simpatia. Zanni dovrà subire vari interventi per recuperare i lineamenti del volto.

Purtroppo si accorge di avere ripercussioni psicologiche con fobie e tic, oltre all’insorgenza dell’agorafobia. Viene autorizzato a proseguire le indagini da casa, dove è fornito di un’attrezzatura informatica di alto livello. Ha due collaboratori diretti, il sovrintendente Oscar Baldassarre e Angela Merchelli che lo ribattezza “Commissario Ombra”. Continua ad indagare sull’attentato che ha subito. L’avvocato assolda un sicario internazionale su indicazioni della lobby in Italia, il banchiere Sansonetti, per eliminare Zanni. I personaggi verranno coinvolti in un continuo di colpi di scena. Zanni diventerà il commissario temuto dai più spietati criminali.

Mi piace: Mi piace Caricamento...