“Marhaba Rome Festival: Osama Mimi Farag

Il Marhaba Rome Festival nasce nel 2006 da un’idea di Maryem Bent Anis e Samira Zenati, fondatrici del Centro Taus, celebre ristorante e centro culturale che sin dal 1995 ha contribuito alla diffusione delle arti, della cultura, della musica e della danza del mondo arabo. Da sempre il Centro Taus ha promosso la cultura araba e mediterranea attraverso la rappresentazione dal vivo di spettacoli di danza e concerti di musica dal vivo tradizionale, con la collaborazione di grandi artisti e ricercatori internazionali.

LA NUOVA EDIZIONE 2023L’obiettivo della nuova edizione del 2023 sarà quello di realizzare un evento ricco di contenuto artistico e di talenti, che rappresenti il risveglio delle arti e della creazione dopo il sopore del periodo Covid-19. La nuova edizione combinerà l’attenzione alla tradizione che ha sempre contraddistinto i Maestri del Marhaba con la creatività e le novità del progetto americano Bellydance Evolution di Jillina.

Approderanno a Roma degli artisti amatissimi da tutta la comunità della Bellydance e della danza orientale. In particolare avremo la presenza artistica del celebre danzatore egiziano OSAMA MIMI FARAG, specializzato in tutte le rappresentazioni del Folklore egiziano, il quale insegnerà l’arte della danza con il bastone SAIDI, originaria dell’alto Egitto, praticata fin dall’Antico Egitto faraonico e anticamente praticata solo dagli uomini. Ora è una danza folkloristica gioiosa ed energica praticata da tantissime donne sia egiziane che occidentali. Il Maestro Osama insegnerà le movenze e le espressioni della danza Shaabi e Mahraganat, che è la danza del popolo, quest’ultima danzata soprattutto dai giovani nelle feste tra le strade delle affollate cittadine egiziane. Potremo inoltre ammirare il Maestro Osama in magnifiche esibizioni quali la Tannoura, danza di origine Sufi, Saidi, Shaabi e Bambouty che è una danza gioisa e vivace che rappresenta la vita dei lavoratori di Port Said (Canale di Suez)

Osama Mimi Farag ha la pura tradizione egiziana nelle vene. È istruttore professionista di danza del folklore egiziano e degli stili di danza orientale. Ha iniziato fin da giovanissimo a ballare, per le radici artistiche della famiglia che ha e in seguito decide di trasformare questo talento naturale nella sua professione. Inizia dapprima a studiare gli stili folcloristici con il famoso Mahmoud Reda nella sua “Reda troupe” per circa 4 anni. Dopodiché decide di cambiare e si trasferisce alla “Gawmeya troupe”, dove trova i 2 stili folcloristici più famosi e diversi in Egitto. Durante questo periodo diventa un ballerino professionista e inizia la sua carriera con esibizioni in Egitto, soprattutto in località turistiche come Sharm Elshikh, Hurgada, Taba, Luxor, Assuan e Il Cairo. Nel 2003 e nel 2004 ha vinto il primo posto al Festival Internazionale del Folklore di Istanbul come miglior ballerino folcloristico maschile.

Alcuni degli stili che realizza sono: Raks Sharqi, Saidi, Nubian, Eskandrany & Mellaya leff, Fallahy, Bambouty & Semsemya, Shaabi, Ghawazy, Hagala, Dabka, Oriental Dance, Tanora dance. Nel 2011 si trasferisce a vivere a Praga (Repubblica Ceca) dove trova nuove opportunità ed esperienze in Europa. Inizia ad insegnare e tenere seminari in modo permanente in tutto il mondo, in paesi come Cina, Russia, Messico, Francia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Spagna, Italia, Olanda, Germania, Turchia, Ungheria, Grecia, Bielorussia e altri. Inoltre è insegnante membro ufficiale al famoso Nile Group Festival al Cairo, che si tiene poche volte all’anno.

“Sono così felice del dono che Dio mi ha dato – posso fare in modo che le persone che mi sono intorno si connettano con me durante le mie esibizioni e pensino al mio lavoro, e posso inviare la mia energia positiva a tutti loro.” – Osama

Qui potete vedere alcuni dei suoi video: https://www.youtube.com/channel/UCINyhJaQhkKxJlc4NJ1Bfrg

Sabato 27 Maggio 2023

Mercure Roma West Hotel

h 10,00/19,00 – Workshops con i Maestri Internazionali

h 22,00 – International Marhaba Gala Show

Domenica 28 Maggio 2023

Mercure Roma West Hotel

h 10,00/19,00 – Workshops con i Maestri Internazionali

h 21,00 – Competition – MISS BELLY DANCE EURO 2023Per Info e Booking: www.marhabaevents.com – marhabaromefestival@gmail.com

