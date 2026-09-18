Margaret Spada morta dopo rinoplastica, a processo i due medici

(Adnkronos) – Il gup di Roma ha rinviato a giudizio Marco e Marco Antonio Procopio, padre e figlio medici accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, la ragazza di 22 anni, originaria del siracusano, deceduta nel novembre 2024 dopo un intervento di rinoplastica parziale in un centro medico della Capitale. Il giudice nell’udienza di questa mattina ha ammesso come parti civili i familiari della giovane e il suo fidanzato che era con lei il giorno dell’intervento. Il processo è fissato per il prossimo 9 marzo davanti alla nona sezione collegiale.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)