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Wimbledon, Djokovic-Wu – La Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Novak Djokovic fa il suo esordio, oggi 29 giugno, sul campo centrale di Wimbledon. Il serbo, numero 8 del mondo e settima testa di serie, affronta il cinese Yibing Wu, numero 102 del ranking Atp. Djokovic ha vinto in sette occasioni ai ‘Championships’, nel 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 e 2022. Per lui anche tre finali perse nel 2013, 2023 e 2024. 

La sfida tra Djokovic e Wu sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

Il vincente del match sfiderà al secondo turno il greco Stefanos Tsitsipas.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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