Mantovano – esce il singolo di esordio “Tempi interessanti”

Refrain magnetici costituiscono questo singolo d’esordio di mantovano che mostra un sound tra alternative rock in salsa italiana e brit-pop/brit-rock, un cocktail di tutto rispetto da presentare al panorama indie italiano.

Come non notare il groove ritmico martellante che ha la funzione di architrave per la struttura della song. Il cantato tanto carismatico si unisce ai pattern sonori e il tutto risulta senza dubbio smagliante.

Davvero interessante il bridge verso il finale con versi ripetuti che scatena tanto appeal.

Tutto comincia con dei vocalizzi iniziali su chitarra. Poi si inserisce il cantato che subito rapisce l’attenzione dell’ascoltatore. Basso e batteria si inseriscono e conferiscono tanta sostanza per un sound inesorabile. Indovinati gli stacchi ed attrattivi i refrain, come non notarlo…

Dal punto di vista tecnico il mix e il master sono eccellenti per un sound che esce dall’impianto in modo imperioso. Squillante la voce che ti inchioda all’ascolto. I vari strumenti mantengono bene ognuno la sua parte e il sound design è proprio niente male…Songwriting opportuno per valorizzare sia il cantato che la parte strumentale.

Una sorta di poesia riflessiva ed imbevuta di spirito critico “Tempi interessanti”, un poesia dall’afflato rock con la sua dose robusta di cattiveria sonora che non fa affatto male. Questa canzone che fa pensare a Verdena, ad Afterhours come pure a Kasabian ti colpisce subito con il suo groove e cantato penetrante. Mantovano avrà un futuro radioso se sfornerà altri singoli come questo….

Link streaming Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/6Ayhl7QRZIDyPAnGUEqHw7

Link per gli stores digitali: https://music.imusician.pro/a/AkG0mbZa

Mantovano è un artista indipendente, cantautore e musicista poli-strumentista calabrese, laureato in Musicologia a Bologna dove presenta una tesi di laurea sull’alternative rock anni Novanta e le sue ripercussioni artistiche e culturali in Italia.

In passato è frontman della band “Sebo” con cui pubblica due Ep – Ombre (2015) e SMAC (2016) – e conquista importanti traguardi come la condivisione del palco con artisti quali Rachele Bastreghi (Baustelle), Modena City Ramblers, Paolo Vivaldi, etc.

Il mood sonoro di mantovano riflette un carattere antitetico, rivela un sound diretto e violento ma anche etereo e sognante, il tutto corroborato da atmosfere piacevolmente dark.

La sua penna tende ad uno stile molto spesso criptico, elegante e sarcastico, ma che di certo non denigra la leggerezza narrativa di una forma decisamente più diretta.

“Tempi Interessanti” è il singolo d’esordio di mantovano disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming da martedì 16 gennaio.

