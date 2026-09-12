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Masso colpisce auto dietro a corteo funebre: morta una donna

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Stava andando al funerale della madre, seguendo il carro funebre, quando un masso si è staccato dalla parete rocciosa e ha sfondato il tetto della sua auto, uccidendola. La tragedia è avvenuta intorno alle 13.30 sulla strada regionale 521, tra Morro Reatino e Leonessa, in provincia di Rieti. 

La donna, di 66 anni, viaggiava a bordo della propria auto insieme ad altre vetture che stavano seguendo il carro funebre diretto al funerale della madre. All’improvviso, dalla parete rocciosa che costeggia la strada si è staccato un grosso masso. La roccia ha centrato in pieno la vettura, sfondando il tetto e precipitando nell’abitacolo. L’impatto è stato fatale: la donna è morta sul colpo. 

Dopo aver centrato la vettura della donna, il blocco di roccia ha colpito anche altri veicoli che stavano percorrendo la strada regionale 521. Diverse persone sono rimaste ferite. 

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del distacco e dell’incidente. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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