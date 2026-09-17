Maltempo in Toscana, bomba d’acqua su Empoli: 43 mm in mezz’ora, strade come fiumi

(Adnkronos) – La città di Empoli è stata interessata da un fenomeno meteorologico particolarmente raro: 43 mm di pioggia piovuti in mezz’ora in un’area circoscritta, un evento senza paragoni recenti. Sarà necessario attendere almeno un’ora affinché l’acqua prosegua il suo deflusso nei canali fognari, fa sapere il Comune, che prega la cittadinanza di prestare la massima attenzione, di non mettersi in viaggio se non estremamente necessario, di non utilizzare sottopassi o strade transennate a causa degli allagamenti.

Ma è tutta la regione a essere colpita dal maltempo. L’allerta gialla in Toscana per forti temporali è stata prorogata dalla sala operativa della Protezione civile fino alle 20 di domani, venerdì 18 settembre. Lo ha annunciato il presidente della Regione Eugenio Giani che, facendo il punto sulla situazione di oggi, ha segnalato “forti precipitazioni con 96 millimetri di pioggia caduti a San Miniato in un’ora, 75 millimetri a Empoli” e “interventi in corso del sistema regionale di Protezione civile per allagamenti localizzati”. Giani ha anche aggiunto che c’è una cella temporalesca attiva fra Viareggio e Pisa con precipitazioni localmente intense.

Per quanto riguarda le previsioni per le prossime ore, nottetempo e al primo mattino di domani possibili isolati temporali tra Arcipelago e costa centrale, successivamente tra fine mattinata e pomeriggio temporali sparsi sulle zone interne centrali e meridionali.

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