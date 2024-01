Malattie rare, Ponasso (Galbusera): “Per campagna Aisla consumatori parte attiva e vincente”

(Adnkronos) – "Ringrazio tutte le persone coinvolte nell’iniziativa, ma voglio rivolgere un ringraziamento particolare ai consumatori, che sono stati la parte attiva e vincente di questa campagna. La loro partecipazione alla donazione permetterà ad Aisla, una realtà italiana stupenda che si occupa di persone stupende, di investire in ricerca". Lo ha detto Diego Ponasso, direttore Retail di Galbusera, partecipando al momento di festa organizzato assieme ad Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica) per celebrare la conclusione della campagna 'Il Buon Gusto della Ricerca', che ha visto la donazione complessiva di 51mila euro alla non-profit. La campagna 'Il Buon Gusto della Ricerca' è stata "una bellissima iniziativa – spiega Ponasso – nata dalla volontà di collaborare con delle aziende italiane come Caffarel e Spazio San Babila, dove l'iniziativa è nata e oggi si conclude. La campagna ha coinvolto tutti i nostri punti vendita e l'adesione dei consumatori è stata fantastica. Tramite la vendita di questo cioccolatino ad un prezzo simbolico di 1 euro – sottolinea – siamo riusciti a raggiungere un risultato entusiasmante, che spero possa essere un esempio da seguire nel corso degli anni. Raggiungere in poche settimane oltre 37mila cioccolatini venduti è un risultato che supera anche le nostre più rosee aspettative". —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

