MagicLand: con il mago Heldin la magia incontra il mondo dell’horror

Il periodo più “paurosamente divertente” dell’anno si è chiuso questa domenica 5 novembre. Tante le attività protagoniste di questo week end appena passato.

Tra queste lo show “Amazing Illusion” del Mago Heldin, uno spettacolo dinamico e pieno di colpi di scena. Sul palco del teatro Alberto Sordi è andato in scena un mix di grandi illusioni, sensualità e suspence, con un finale a sorpresa.

Heldin, all’anagrafe Egidio Russo, nel 1978, all’età di 6 anni, capta una sfrenata passione per la Prestidigitazione e nel 1982 (a 10 anni), calca per la prima volta un palcoscenico, dando vita alla sua carriera artistica con il nome d’Arte “Heldin”.

Il suo debutto in TV risale al programma di Raffaella Carrà “Carramba che sorpresa”; sono seguite partecipazione a Uno Mattina, Buona Domenica, Maurizio Costanzo Show, Detto Fatto, e tanti altri programmi. Heldin è l’unico illusionista al mondo ad aver incantato, divertito e coinvolto Papa Francesco in un suo numero di magia, il cui video è stato trasmesso in mondovisione.



Oltre a questo appuntamento, a MagicLand ci sono stati ben 7 percorsi a tema per far divertire adulti e bambini. Tra questi spicca “Katakumba”, un percorso dell’orrore completamente nuovo che si percorre per sfuggire alla maledizione della Mummia, inseguiti dai suoi fedeli servitori. Ritorna “Demonia”, la storica horror house di MagicLand infestata da macabri spiriti, con nuovi spaventosi effetti, mentre saranno accessibili gratuitamente per tutto il periodo di Halloween “Haunted Hotel” (un vero e proprio hotel invaso da zombie) e “Dungeons” (la prigione medievale da cui bisogna riuscire ad uscire vivi).