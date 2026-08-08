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Luigi Cavallari, oggi l’ultimo saluto a Roma. Ministra Roccella: “Per sempre mano nella mano”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Agosto 2026
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(Adnkronos) –
A Roma oggi si sono svolti i funerali di Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, morto nel Lago di Vico. Le esequie si svolgono nella chiesa di San Lorenzo in Lucina in forma privata. Cavallari era scomparso lo scorso 27 giugno durante una gita in barca con la moglie dopo essersi tuffato dall’imbarcazione e il cadavere è stato ritrovato lo scorso 4 agosto. 

“Dopo cinquant’anni camminavamo mano nella mano. Penso che ancora continueremo a farlo, sicuramente in un altro modo, in un altro mondo”, ha detto la ministra che ha anche ringraziato “tutti quelli che sono qui, perché per me è un gran conforto” e “quelli che hanno consentito per Luigi il ritrovamento del corpo e una sepoltura cristiana”. 

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