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MotoGp, Martin in pole position a Silverstone: la griglia di partenza

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un super Jorge Martin agguanta la pole position (con nuovo record della pista) a Silverstone, firmando il miglior giro di giornata in 1:56.160. Lo spagnolo apre una prima fila tutta Aprilia, davanti a Raul Fernandez e Ogura. Quarto Di Giannantonio, poi Bezzecchi e Marc Marquez. Settimo Alex Marquez, 9° Acosta. Out in Q1 Bagnaia, che partirà sedicesimo. Alle 17 di oggi, sabato 8 agosto, la sprint race per assegnare i primi punti del weekend in Gran Bretagna.  

Ecco la griglia di partenza del Gp di Silverstone di domani, domenica 9 agosto:  

1 Jorge Martin (Q2) 

2 Raul Fernandez (Q2) 

3 Ai Ogura (Q2) 

4 Fabio Di Giannantonio (Q2) 

5 Marco Bezzecchi (Q2) 

6 Marc Marquez (Q2) 

7 Alex Marquez (Q2) 

8 Franco Morbidelli (Q2) 

9 Pedro Acosta (Q2) 

10 Iker Lecuona (Q2) 

11 Jack Miller (Q2) 

12 Joan Mir (Q2) 

13 Fabio Quartararo (Q1) 

14 Diogo Moreira (Q1) 

15 Luca Marini (Q1) 

16 Francesco Bagnaia (Q1) 

17 Alex Rins (Q1) 

18 Brad Binder (Q1) 

19 Enea Bastianini (Q1) 

20 Cal Crutchlow (Q1) 

21 Pol Espargaro (Q1) 

22 Toprak Razgatlioglu (Q1) 

23 Augusto Fernandez (Q1) 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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