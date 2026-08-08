San Raffaele di Milano: “Impianto errato di embrione, rilevato errore umano”

(Adnkronos) – L’Irccs ospedale San Raffaele di Milano informa che, nel corso di una procedura presso il Laboratorio di Procreazione medicalmente assistita, “si è verificato l’errato impianto di un embrione”.

L’ospedale “esprime profondo rammarico per quanto accaduto e, fin dal momento in cui l’evento è stato rilevato, ha attivato tutte le procedure previste per accertarne con precisione le circostanze, tutelare le persone coinvolte e verificare ogni fase del processo. Gli elementi disponibili indicano che l’episodio è già stato riconosciuto come conseguente a un errore umano verificatosi nell’ambito dell’applicazione di tali procedure.

La struttura ospedaliera di via Olgettina, in una nota, fa chiarezza sulla vicenda che ha portato alla sospensione temporanea da parte dell’Ats Città Metropolitana di Milano dell’attività del Laboratorio di embriologia, a seguito di non conformità riscontrate nel corso di ispezioni, una delle quali effettuata congiuntamente con il ministero della Salute. Il provvedimento è in vigore dal 6 agosto, ha una durata minima di 15 giorni e potrà essere prorogato fino al completamento dei necessari interventi correttivi e preventivi prescritti.

L’ospedale San Raffaele di Milano “sta garantendo alle coppie direttamente coinvolte la massima assistenza e disponibilità, nel pieno rispetto della loro riservatezza, e continuerà a fornire loro tutte le informazioni necessarie con trasparenza e tempestività, come già fatto durante gli incontri avvenuti nei giorni scorsi”.

L’ospedale spiega che “continuerà a collaborare con le autorità competenti e a fornire gli aggiornamenti opportuni, nel rispetto della privacy delle coppie coinvolte e delle verifiche in corso”.

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