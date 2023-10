Lucas di Grassi entra nel team ABT CUPRA per la nuova stagione della Formula E

Lucas di Grassi, il pilota di Formula E di maggior successo nella storia, farà parte del team ABT CUPRA per la nuova stagione che prenderà il via in Messico il prossimo 13 gennaio. Il pilota brasiliano si unisce così allo svizzero Nico Müller, formando la nuova coppia di piloti pronta a gareggiare per migliorare le performance della squadra il prossimo anno. “Siamo felici di avere Lucas di Grassi con noi in Formula E. Ha dimostrato di essere uno dei migliori piloti della competizione negli ultimi 10 anni e il suo contributo sarà fondamentale per migliorare le prestazioni del team nel 2024. La sua esperienza, il suo know-how tecnico e la sua passione per la Formula E sono stati fattori chiave che ci hanno spinto a sceglierlo per il team: con Lucas abbiamo a bordo il pilota perfetto per il futuro”, ha spiegato Xavi Serra, Responsabile di CUPRA Racing. Il curriculum del 39enne brasiliano in Formula E parla da solo: Lucas di Grassi vanta più trofei (40), più vittorie (13) e più giri veloci (12) di qualunque altro pilota nella storia della Formula E. Di Grassi è uno dei due unici piloti ad essere salito sul podio almeno una volta in ogni stagione. Ha vinto il campionato piloti nella terza stagione (2016/2017) e il campionato a squadre un anno dopo. Dopo sette anni con il team ABT, ha corso un anno con Venturi Racing e con Mahindra Racing nel 2023. Ora approda nel team ABT CUPRA pronto per la nuova stagione 2024. “Tornare a correre in Formula E per ABT CUPRA è una sensazione fantastica”, ha dichiarato Lucas di Grassi. “Non solo ho vinto due titoli con ABT, ma ho anche infiniti ricordi con tutte le persone che con grande passione lavorano in questo team. Non potrei essere più entusiasta di tornare dopo due anni e non vedo l’ora di lavorare 2 insieme. Insieme, daremo il massimo per raggiungere, passo dopo passo, i risultati che tutta la squadra merita”. ABB FIA Formula E – primo campionato mondiale FIA interamente elettrico e unico sport certificato a zero emissioni fin dalla sua nascita – e CUPRA condividono l’impegno nel dimostrare che elettrificazione e prestazioni sono un binomio perfetto. Gareggiando nei circuiti cittadini di alcune delle destinazioni più iconiche del mondo, la Formula E mette in evidenza un futuro all’insegna della sostenibilità, dove le auto da corsa rappresentano l’apice delle prestazioni e dell’efficienza. CUPRA si sta muovendo verso una gamma elettrificata entro la fine di questo decennio e condivide la convinzione della competizione sull’importanza di evidenziare i problemi causati dal cambiamento climatico. Con Lucas di Grassi al volante, ABT CUPRA mira a una stagione di successo, continuando a sfidare le prestazioni di gara e a sperimentare nuovi format in ambito motorsport, creando nuove emozioni ed esperienze. Lucas di Grassi gareggerà per la prima volta al fianco di Nico Müller nei test ufficiali del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E che si terrano a Valencia dal 23 al 27 ottobre. Saranno presenti tutti i piloti che parteciperanno al campionato, pronti per iniziare la preparazione della stagione che prenderà il via da Città del Messico il prossimo 13 gennaio e proseguirà per tutto il 2024 con gare previste in tutto il mondo, da San Paolo a Monaco.

Mi piace: Mi piace Caricamento...