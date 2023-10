Ginevra Diletta Tonini Masella presenta “Il segreto del giardino” alla Libreria Testaccio

Mercoledì 11 ottobre, alle ore 18.00, appuntamento a Roma presso la Libreria Testaccio, in Piazza Santa Maria Liberatrice 23/26, per la presentazione di Il segreto del giardino di Ginevra Diletta Tonini Masella.

Sofia e Giacomo non vogliono cambiare casa, ma i loro genitori vanno avanti imperterriti con il trasloco. A fine estate arrivano controvoglia nel nuovo Condominio, tra palazzine rosa e piante fiorite, una piccola oasi nel cuore caotico di Roma. Fuori dal cancello infuriano il traffico, il rumore dei clacson, il vociare concitato della città grande; dentro, avventure e nuovi amici aspettano i due bambini e i loro gatti, Venere e GattoMan.In questo nuovo mondo c’è un Giardino Segreto, al centro del Condominio, dove nessuno può entrare. Perché è chiuso, e per quale motivo sembra essere controllato dagli Anziani che appaiono non appena ci si avvicina al muro di cinta? Sofia e Giacomo vogliono scoprire cosa si cela al di là dell’alta barriera di rose rampicanti e arbusti che lo rendono inaccessibile.Intanto, anche la Mamma e il Papà custodiscono un segreto e si comportano in modo strano.Per risolvere questi misteri, i due fratellini dovranno allearsi tra loro – mettendo alla prova il proprio legame – e con gli altri bambini del Condominio.Scopriranno che i luoghi raccontano la storia della città e della comunità in cui viviamo, e che il passato deve essere condiviso con gli altri, per avere memoria di ciò che è stato e del perché siamo qui, oggi, liberi.

Ginevra Diletta Tonini Masella è Dottoressa di Ricerca in Storia Moderna e Contemporanea, specializzata in storia delle donne, storia sociale e culturale. Ha pubblicato diversi articoli su riviste scientifiche e la monografia “Donne sole, modelle, prostitute. Marginalità femminili a Roma tra Sette e Ottocento” per le Edizioni di Storia e Letteratura (2012). Lavora come Comunicatrice, occupandosi di politiche ambientali. Ha frequentato la Scuola Romana dei Fumetti e svolge anche l’attività di illustratrice freelance. Cura la sezione “Vignetta del Giorno” della rivista “ReWriters Magazine”, sulla quale pubblica le sue illustrazioni. Nel 2022 ha ricevuto il Premio Vauro nell’ambito del ReWriters Festival. “Il segreto del giardino” è la sua prima opera di narrativa per ragazzi.