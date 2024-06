Fiumicino – 14/06/2024 “Giornata Mondiale dei Donatori di sangue” il Ponte “2 giugno” s’illuminerà di rosso

Il 14 giugno 2024 , in occasione della “Giornata Mondiale dei Donatori di sangue”, l’Amministrazione Comunale aderisce all’iniziativa proposta dall’associazione Gruppo Fratres Donatori di Sangue di Fiumicino ODV delle Misericordie D’Italia, ed il Ponte 2 Giugno sarà illuminato di rosso. Un appello alla responsabilità collettiva ed un’iniziativa per mettere in luce l’importanza di un gesto che ogni anno salva la vita a milioni di persone. Le associazioni come il Gruppo Fratres svolgono un ruolo fondamentale nella promozione della donazione, organizzando regolarmente campagne di sensibilizzazione e raccolte di sangue.

