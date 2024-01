Lotus si allea con Bosch e Mobilize

(Adnkronos) –

Lotus ha annunciato due nuove partnership di ricarica paneuropee per supportare il crescente numero di clienti che stanno ricevendo le loro vetture elettriche. I proprietari di Eletre potranno usufruire delle soluzioni di ricarica di Bosch e Mobilize Power Solutions e ricaricare l’hyper-SUV a casa o durante i propri spostamenti, in maniera facile e sicura. Pe tutti i possessori Lotus fondamentale diventa l'utilizzo dell'app che consente di tenere traccia della cronologia di ricarica, gestire i costi e monitorare, a distanza, lo stato della batteria del veicolo.

Mike Johnstone, Chief Commercial Officer presso Lotus Group, ha dichiarato: "La mancanza di infrastrutture di ricarica, continua a essere uno dei più grandi ostacoli all'adozione dei veicoli elettrici. Dobbiamo rendere sempre più semplice possedere un veicolo elettrico, al fine di accelerare la transizione all’elettrico e la collaborazione tra le aziende è fondamentale per questo. Sfruttando la partnership con Bosch e Mobilize Power Solutions, siamo in grado di offrire ai nostri clienti ulteriore serenità nel possedere un'auto elettrica Lotus, fornendo loro più opzioni senza alcuno sforzo, ovunque si trovino in Europa."

Grazie al sistema Lotus Hyper OS, il pluripremiato sistema di infotainment di Eletre e Emeya, il proprietario Lotus potrà vedere segnalato i percorsi migliori per individuare le stazioni di ricarica pubbliche più vicine.

Lotus sta collaborando con Mobilize Power Solutions per rendere la casa il principale luogo di ricarica, offrendo un pacchetto tutto compreso che include fornitura e installazione di una colonna di ricarica.

Nicolas Schottey, CEO di Mobilize Power Solutions, ha aggiunto: "Ricaricare a casa è il modo più conveniente per i clienti Lotus per ottenere il massimo dalla loro vettura elettrica e, grazie alle nostre soluzioni e a questa nuova partnership, ora è più facile che mai. Siamo orgogliosi di essere il partner per la fornitura EV domestica scelto da Lotus."

