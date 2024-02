Drivalia lancia Future Lease

(Adnkronos) –

Drivalia amplia la sua piattaforma Future, creata per dare nuova vita alle auto provenienti dal noleggio, inaugurando Future Lease.

La nuova formula che consente di attivare un noleggio a lungo termine su una selezione di veicoli provenienti da precedenti contratti di noleggio o abbonamento. In questa prima fase, Drivalia Future Lease coinvolgerà circa 1.000 unità, con un massimo di 25.000 km percorsi e una data di immatricolazione non superiore ai 24 mesi. I noleggi di Drivalia Future Lease avranno una durata standard di 36 mesi, con la possibilità di ridurla a 24 mesi pagando una fee aggiuntiva, o di estenderla a 48 mesi con un risparmio sul canone. I clienti inoltre beneficeranno di una suite di servizi completa: dalla RCA alla polizza Incendio e Furto. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...