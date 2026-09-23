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Lorenzo Musetti al Vogue World Milano 2026 sfila con… Jennifer Lopez – Il video

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Dalla racchetta… alla passarella. Lorenzo Musetti è stato tra i protagonisti di ‘Vogue World 2026’, andato in scena ieri sotto la cupola della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, trasformata per l’occasione in una passerella a cielo aperto. Il tennista azzurro non si è limitato a sfilare, ma ha raggiunto Jennifer Lopez e, porgendole la mano, l’ha accompagnata al centro della scena per eseguire insieme alcuni passi di danza.  

 

 

Per la speciale occasione, Musetti ha indossato un look della collezione ‘Bottega Veneta Fall 2026’: una giacca doppiopetto color panna, definita da spalle estremamente strutturate e da una linea morbida che scende sui fianchi, abbinata a un pantalone nero oversize. 

Musetti dunque è stato protagonista dell’evento che ha inaugurato la Fashion Week di Milano portando un mix di moda e sport in città. Tra le protagoniste al fianco del tennista toscano anche Aryna Sabalenka, attualmente numero 2 del ranking mondiale femminile.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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