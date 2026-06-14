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Formula 1, Wolff: “Arrabbiato per ritiro Antonelli, Hamilton è rivale per titolo”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Toto Wolff ‘rosica’ a Barcellona, ma fa i complimenti a Lewis Hamilton. Oggi, domenica 14 giugno, il team principal della Mercedes ha assistito al trionfo del pilota inglese della Ferrari, che ha conquistato la sua prima vittoria dal suo approdo a Maranello, davanti a George Russell e Lando Norris, approfittando del ritiro di Andrea Kimi Antonelli per accorciare nel Mondiale. 

“È inaccettabile perdere le macchine così. George a Montreal… oggi Kimi. Sono molto arrabbiato, non sono contento della nostra strategia: abbiamo perso due volte”, ha detto Wolff a fine gara, riferendosi proprio al ritiro di Antonelli, arrivato a tre giri dalla fine della gara. 

Wolff ci tenuto però a fare i complimenti al suo ex pilota: “Ho sempre detto che quando non siamo noi a vincere, voglio che sia Lewis a farlo. Sono contento per lui e per la Ferrari. Rivale per il titolo? Assolutamente sì, va veloce e ha una forza mentale straordinaria. Ho lavorato con lui per 12 anni, lo conosco bene”. 

 

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