Professioni, al via il 70° Congresso nazionale degli ingegneri

(Adnkronos) – Al via oggi il 70° Congresso nazionale degli ingegneri in programma al Generali Convention Center di Trieste fino a venerdì 25 che ha per titolo ‘Nuove frontiere, nuove responsabilità’: un concetto che ben si addice al momento storico che la professione sta vivendo, chiamata come è ad affrontare molteplici sfide in un contesto economico e sociale sempre più complesso. I lavori sono avviati dai saluti istituzionali, cui farà seguito la relazione del presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri Angelo Domenico Perrini.

In seguito comincerà il confronto che si articolerà attraverso tre panel. Il primo sarà dedicato all’inquadramento generale del paradigma Società 5.0 e alle sue declinazioni nei settori che oggi ridefiniscono il rapporto tra tecnologia, economia e dimensione sociale. L’obiettivo è restituire una lettura d’insieme delle traiettorie di sviluppo del Paese e individuare gli spazi nei quali la competenza ingegneristica può offrire un contributo decisivo all’interesse pubblico. Il secondo panel affronta il rapporto tra intelligenza artificiale, responsabilità professionale e governo pubblico. L’adozione su larga scala dei sistemi di IA pone interrogativi profondi sul piano tecnico, regolatorio ed etico, che chiamano in causa il ruolo dell’ingegnere come garante della qualità e dell’affidabilità dei sistemi.

Il panel si propone di delineare i contorni di una governance dell’intelligenza artificiale che sappia coniugare innovazione e tutela dei diritti, sostenendo il ruolo della competenza tecnica nel processo regolatorio. L’ultimo panel è dedicato alla frontiera più urgente sul piano ordinamentale: la riforma del sistema delle professioni regolamentate, affrontata in chiave di interesse pubblico, evidenziando il rapporto tra qualità della prestazione professionale, garanzia per il cittadino e crescita del Paese. L’ambizione del panel è costruire una piattaforma comune di proposta, in grado di interloquire in modo costruttivo con il legislatore. A completamento della giornata ci sarà un confronto tra il presidente del Cni e gli omologhi presidenti delle organizzazioni degli Ingegneri della Croazia e della Slovenia. Nella giornata di domani saranno sviluppati diversi argomenti specifici di forte interesse per gli ingegneri attraverso una serie di tavole rotonde, cui si affiancheranno gli incontri tecnici Masterclass. Il Congresso si chiuderà venerdì con la discussione del documento programmatico e con la premiazione dei campionati sportivi per ingegneri.

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