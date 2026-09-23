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Bagno senza veli nel Brenta, due uomini entrano in acqua nonostante il divieto

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Un bagno decisamente fuori dall’ordinario quello segnalato nelle scorse ore lungo il fiume Brenta, a Campo San Martino. Nella zona della cosiddetta ‘spiaggetta’, a valle del ponte, alcune immagini hanno documentato la presenza di persone entrate in acqua completamente nude, in pieno giorno e in un’area frequentata. 

La segnalazione è stata rilanciata sui social da Luciano Sandonà, ex consigliere regionale del Veneto che ha aderito a Futuro Nazionale, dopo la denuncia di un cittadino. Secondo quanto riportato dalle cronache locali, le immagini mostrerebbero un uomo mentre si spoglia e si immerge nel fiume. Un’altra segnalazione parla invece di due uomini che fanno il bagno senza vestiti. 

Al di là dell’aspetto insolito dell’episodio, a preoccupare è soprattutto il fatto che l’ingresso in acqua sia avvenuto in un tratto dove la balneazione è vietata. Il Brenta, in quel punto, presenta infatti correnti, vortici e conformazioni del fondale che negli anni hanno provocato numerosi incidenti. 

La zona è stata più volte al centro dell’attenzione delle autorità proprio per la sua pericolosità. Negli ultimi anni sono stati intensificati i controlli e installati cartelli per ricordare il divieto di balneazione. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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