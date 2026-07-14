Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Lodi, auto avvolta dalle fiamme: trovata una persona morta all’interno

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Tragedia nella mattinata di oggi lungo la strada provinciale SP27, nel territorio di Castelnuovo Bocca d’Adda, in provincia di Lodi. L’allarme è scattato alle 10.47 per un’auto completamente avvolta dalle fiamme. Una volta domato l’incendio, i vigili del fuoco hanno rinvenuto all’interno del veicolo il corpo senza vita di una persona. Al momento non sono ancora state rese note le generalità della vittima. 

Sul posto sono intervenuti i sanitari con automedica e ambulanza, oltre ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine. Due persone presenti sul luogo dell’accaduto, una donna di 25 anni e un uomo di 60 anni, non sarebbero rimaste coinvolte nell’incendio. Dopo essere state valutate dal personale sanitario, non hanno avuto necessità di essere trasportate in ospedale. 

Le cause del rogo sono ora al vaglio degli investigatori, che dovranno chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare le circostanze che hanno portato alla morte della persona trovata all’interno dell’auto 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Olanda battuta 2-1, Inghilterra in finale contro la Spagna

11 Luglio 2024

Migranti, Save the Children: circa 2mila minori arrivati con proprie famiglie nel 2025 via mare

3 Luglio 2026

Ardea, incontro in Comune sul piano di protezione civile

27 Settembre 2017

Confindustria Nautica: in Ddl il fondo per la rottamazione dei motori marini, misura attesa

24 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno