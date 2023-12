L’industria dei veicoli elettrici dell’UE rischia di perdere terreno

(Adnkronos) – Un nuovo rapporto dell'École Polytechnique ha rivelato l'immensa portata delle sfide che l'UE deve affrontare per sviluppare una catena di fornitura di veicoli elettrici. Secondo il rapporto, la politica strategica e olistica della Cina, che comprende l'estrazione, la raffinazione, la produzione, le reti di ricarica, l'energia a basso costo, gli incentivi all'acquisto e il riciclaggio per l'intero ciclo di vita dei veicoli elettrici, ha rafforzato notevolmente il suo vantaggio competitivo. Il rapporto segnala anche il crescente impulso a creare un polo produttivo per la catena del valore dei veicoli elettrici negli Stati Uniti. Obiettivi di vendita ambiziosi in Stati come la California e a livello federale, uniti a finanziamenti senza precedenti nell'ambito dell'Inflation Reduction Act ( IRA). "A differenza di Cina e Stati Uniti, l'UE non dispone di una solida strategia industriale per sostenere la produzione di veicoli elettrici", ha dichiarato Sigrid de Vries, Direttore Generale dell'ACEA. "Un'industria europea dei veicoli elettrici vivace è fondamentale per raggiungere gli obiettivi climatici. L'Europa vuole stabilire il ritmo globale per la decarbonizzazione, ma deve fare di più per sostenere le industrie critiche che fanno parte della soluzione in modo sincronizzato e coerente".

De Vries continua : "Il quadro normativo dell'UE manca di un approccio olistico all'elettrificazione dei veicoli. Un mosaico di regolamenti – al ritmo di otto o nove all'anno in media – distrae fondi vitali e mina la competitività. Per affrontare il cambiamento climatico e dare impulso alla nascente industria europea dei veicoli elettrici, l'UE deve sviluppare un quadro normativo e finanziario su misura per creare un ambiente imprenditoriale favorevole." —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

