Arriva Microlino Lite

(Adnkronos) – Nel suggestivo contesto del Salone dell'Auto di Ginevra da Micro, l'innovativo produttore svizzero di veicoli elettrici, ha presentato la Microlino Lite, una microcar 100% elettrica guidabile dai 14 anni. La Micorlino Lite è importata e distribuita in esclusiva sul territorio italiano dal Gruppo Koelliker.



Con una velocità massima di 45 km/h, Microlino Lite si rivolge ora anche ai giovani sopra i 14 anni ed allarga l'opportunità di muoversi in sicurezza nel traffico cittadino. Nuovi anche la colorazione della vettura, nati da una fresca combinazione di colori enfatizza il concetto contemporaneo del veicolo, mentre dettagli sono evidenziati da un vivace colore arancione. Microlino Lite è disponibile in due varianti di colore, Venice Blue e Berlin Anthracite ed è guidabile con patente di guida AM. Microlino Lite dispone anche di un tetto apribile e un pratico bagagliaio fino a 230 litri di capacità. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)