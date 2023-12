l’I.C. Ardea II trionfa ai giochi informatici dell’Università Statale di Milano

Grande riconoscimento nazionale per l’Istituto Comprensivo Ardea II e per la città di Ardea. L’istituto scolastico di Tor San Lorenzo ha ricevuto i questi giorni i risultati del concorso nazionale di capacità logico matematiche ed informatiche a cui si era iscritto e partecipato con diversi alunni della scuola: Maurizio Tocci con il nome di battaglia DORAEMON della scuola secondaria di primo grado si è classificato al Primo posto al Concorso Bebras di Informatica nella categoria MEGA tra più di 20.000 di classi partecipanti. Il Bebras dell’Informatica, organizzati dall’Università degli Studi di Milano, Dipartimento ALaDDIn, è un’occasione per avvicinare le ragazze e ragazzi al mondo dell’informatica in maniera divertente, attraverso un concorso a squadre non competitivo, che presenta piccoli giochi ispirati a reali problemi di natura informatica. L’iniziativa si è svolta a novembre (quest’anno da lunedì 13 a venerdì 17 novembre 2023), in concomitanza con le analoghe edizioni nel resto del mondo. La gara si svolgeva online, durava al massimo 45 minuti e ciascun istituto poteva scegliere il giorno e l’orario di inizio per le varie squadre. Il giorno della gara ciascuna squadra, si è collegata alla piattaforma Bebras, tramite browser, usando le proprie credenziali riservate. L’alunno del prof. di materia Giustiniano Matteucig ha ottenuto il miglior risultato a livello nazionale con il punteggio di 48 quesiti giusti su 48 e con il tempo di 40 minuti sui 45 complessivi che erano a disposizione per lo svolgimento dell’iniziativa. Grande soddisfazione ha espresso la Dirigente Scolastica dott.ssa Maria Troianiello per quanto raggiunto dall’alunno Maurizio complimentandosi anche con tutti gli alunni che hanno partecipato con ottimi risultati anche nelle altre categorie in concorso.

