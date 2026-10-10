Leonardo Maria Del Vecchio si racconta a Fedez: “Ho avuto oltre 2mila donne”

(Adnkronos) – “La maggior parte dei miliardari sono dei cog…ni. Ho due yacht battenti bandiera italiana ma uno lo voglio vendere. Tra l’altro se qualcuno che ci ascolta vuole fare un’offerta…”. Leonardo Maria Del Vecchio parla a tutto campo a Fedez nell’ultima puntata di Pulp Podcast, della quale è stato pubblicato sui social un estratto. L’imprenditore, figlio del fondatore di Luxottica, affronta nell’intervista diversi temi, dal rapporto con le donne: “Ho fatto l’amore con più di duemila donne e il 90% le ho conquistate cantando Hero” dice, forse riferendosi alla canzone di David Bowie ‘Heroes’, a quelli con suo padre Leonardo Del Vecchio: “Un uomo che ci ha dato tutto, non l’amore”.

Chi te lo fa fare di condividere pubblicamente una confessione così intima, domanda Fedez. E lui ammette: “Nessuno, ma non c’è nessuno che lo dice. Sono qui a far vedere l’altra parte, quella che nessun ceo o ufficio stampa mi avrebbe consigliato di fare” spiega Del Vecchio. “Genio, playboy, filantropo” lo definisce Fedez e lui sottolinea: “Non ho mai licenziato nessuno, se non i manager. Miliardario, figlio di papà quello che volete, io esco dall’azienda e subito chiama la Cgil”.

Del Vecchio, che ha lasciato recentemente tutti gli incarichi all’interno di Luxottica, parla inoltre dei momenti più neri della sua vita: “Quel buio – ammette – veniva colmato anche dalla droga”.

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