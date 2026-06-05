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Sanità, Iannicelli (Ordine ingegneri Mi): “Multidisciplinarietà per trasformazione digitale”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “L’Ordine degli ingegneri è a supporto della società e, di conseguenza, dei decisori politici, ma è ancor di più a sostegno dello sviluppo sociale”. Durante il Forum dell’ingegneria per la sanità digitale “analizziamo nel dettaglio i rischi e le opportunità di questa grande trasformazione, all’interno della quale la sanità rappresenta l’elemento primario e fondante della nostra società civile. Siamo di fronte a un cambiamento epocale che investe le procedure, i processi e le modalità di valutazione dei dati. Tutto ciò deve essere affrontato con la competenza e la multidisciplinarietà tipiche degli ingegneri”. Così Carmelo Iannicelli, consigliere tesoriere dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Milano, partecipando oggi alla prima edizione del Forum organizzato “in collaborazione con la Consulta regionale, il Consiglio nazionale e l’Associazione nazionale dell’ingegneria informatica”, precisa Iannicelli. 

“Il contesto di riferimento è totalmente cambiato – sottolinea l’ingegnere – La transizione digitale sta trasformando in modo sostanziale sia gli aspetti della vita quotidiana della società, sia il ruolo degli ingegneri”. Si tratta di una “grande trasformazione, all’interno della quale la sanità rappresenta l’elemento primario e fondante”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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