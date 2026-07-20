Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Giornalista ucciso e dato alle fiamme a Eboli, vita privata al centro delle indagini

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sarà eseguita domani l’autopsia sulla salma del giornalista Luca Esposito, all’anagrafe Luigi, il 53enne trovato morto in aperta campagna ad Eboli (Salerno) dopo lo spegnimento di un incendio. Secondo una prima ipotesi, Esposito sarebbe stato ucciso – probabilmente a colpi di pistola – e successivamente il suo corpo è stato dato alle fiamme.  

Giornalista sportivo, a tutti i conoscenti aveva raccontato di lavorare presso l’Arpac, ma l’Azienda regionale ha smentito questa circostanza. Sul caso indagano i carabinieri di Eboli e Salerno, coordinati dalla Procura guidata dal procuratore Raffaele Cantone.  

Al momento, la pista principale punta sulla vita privata del 53enne, su possibili questioni economiche o su un movente passionale, anche se al non è esclusa alcuna ipotesi, anche quella di dissidi in ambito lavorativo. Il pm ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso, che potranno dire anche qualcosa in più sull’assassino e sul movente.  

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Tor San Lorenzo, quasi conclusi i lavori del primo parco inclusivo di Ardea

7 Giugno 2017

Ricerca, Mattarella: “Frontiera fondamentale che fa entrare il futuro in noi”

18 Novembre 2023

Sinner nella storia, da Malagò a Berrettini: l’omaggio del mondo dello sport

28 Gennaio 2024

Presidenza Figc, Rivera si candida: “Sono pronto, ho già un programma per rilanciare il calcio”

3 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno