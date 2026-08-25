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Lecce, scontro frontale tra due auto sulla provinciale 17: morti marito e moglie

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Agosto 2026
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(Adnkronos) –
Marito e moglie, di 51 e 47 anni, sono morti questa notte nei pressi di Salice salentino, in provincia di Lecce, nello scontro frontale avvenuto sulla strada provinciale 17 tra la Fiat Panda, sulla quale viaggiavano, e una Mercedes classe A. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118 che ha constatato il decesso della coppia rimasta incastrata tra le lamiere dell’abitacolo. L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e all’estrazione delle persone coinvolte. L’occupante della Mercedes è stato preso in carico dal 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.  

 

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