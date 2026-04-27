Henna Virkkunen sarà alla World tech conference

(Adnkronos) – Henna Virkkunen, Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea per la Sovranità Tecnologica, la Sicurezza e la Democrazia, sarà tra gli ospiti d’eccezione della prima edizione della WTC – World Tech Conference, in programma dal 24 al 28 giugno a Milano.

Tra le principali voci europee sulle transizioni tecnologiche ed economiche in atto, Virkkunen offrirà una prospettiva strategica sulle sfide che stanno ridisegnando il contesto competitivo europeo e globale.

Organizzata da Micromegas Comunicazione, la WTC si propone come piattaforma di riferimento per il dialogo tra istituzioni, scienza e mondo produttivo, promuo-vendo il confronto tra attori pubblici e privati sui grandi temi dell’innovazione e dello sviluppo. Si configura inoltre come uno spazio di incontro tra i principali sta-keholder, con l’obiettivo di fare sistema e sostenere la crescita dell’innovazione, coerentemente alle linee guida della Strategia Italiana per le Tecnologie Quantisti-che, contribuendo a ridefinire il modo in cui la comunità globale interpreta l’inte-grazione tra intelligenza artificiale, quantum computing, economia, sicurezza e svi-luppo sostenibile.

La presenza di Virkkunen alla prima edizione rafforza l’ambizione della manifesta-zione di affermarsi come hub internazionale di alto livello, capace di attrarre prota-gonisti della scena economica e istituzionale globale, diventando un centro strate-gico per l’innovazione e la cooperazione internazionale

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