EssilorLuxottica, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi

(Adnkronos) – Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi in EssilorLuxottica. La conferma è arrivata da un portavoce della società, dopo la notizia anticipata da MF–Milano Finanza, secondo cui il quartogenito del fondatore di Luxottica ha annunciato ieri con una lettera indirizzata al board e al ceo Francesco Milleri le dimissioni – operative dal 31 agosto – da presidente di Ray-Ban e da chief strategy officer del gruppo.

Leonardo Maria Del Vecchio, azionista attraverso il suo 12,5% nella holding di controllo Delfin insieme con gli altri sette eredi di Del Vecchio, nella lettera riportata da Mf si dice amareggiato per una gestione aziendale definita “distante” da quella che invece caratterizzava la “Luxottica vent’anni fa”, una condotta “impersonale” e lontana dalle persone “che devono tornare al centro”. Confermando la notizia dalla società si esprime ringraziamento a “Leonardo Maria per aver contribuito alla crescita del gruppo e alla realizzazione della visione strategica voluta dal padre”. “Gli auguriamo uguale successo nella sua nuova avventura” si sottolinea da Essilux.

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