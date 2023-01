Lazio Women: parla Catini nel post Lazio-Cesena

Che sia fortuna o semplice determinazione a portare a casa i tre punti non è dato sapere. Fatto sta che la Lazio di Catini ha portato a casa gli ennesimi tre punti in extremis, vincendo contro un Cesena tutt’altro che abbordabile. La gara viene commentata dal mister così.

“La partita di oggi era complicata perché eravamo reduci da una partita persa male contro il Milan in Coppa Italia. A livello mentale eravamo un po’ carichi, avevamo bisogno di trovare un po’ di leggerezza e tranquillità che avevamo perso.

Voglio fare i complimenti al Cesena che è venuto a giocarsi la partita a viso aperto. Le ragazze però hanno dimostrato, pur non giocando la miglior partita dell’anno, di voler migliorare questo percorso a tutti i costi, superare ogni ostacolo e lottare fino alla fine. Complimenti a loro.

Non ho nulla da rimproverare alle ragazze per il match contro il Milan se non il risultato. Le rossonere hanno dimostrato che il divario tra le Serie A e la cadetteria è ampio, ma le ragazze sono state bravissime a gestire quella sconfitta e a mettere in campo tutto quello che avevano, sia mentalmente che fisicamente.

Oggi era una sfida difficile che abbiamo conquistato all’ultimo, dovremo essere sempre brave ad indirizzare la gara dalla nostra parte.

Nel primo tempo eravamo un po’ lenti nella circolazione del pallone perché eravamo bloccate mentalmente, ma in ogni caso la squadra oggi era presente e voleva il risultato a tutti i costi. Eravamo un po’ sotto pressione a livello mentale, questi tre punti sono fondamentali perché sudati e lottati contro una squadra che ha fatto vedere di dimostrare i punti che ha in classifica. Questo risultato ci deve dare tanta energia per affrontare i tanti impegni.

Varriale ha ancora margini di crescita. Non è ancora al massimo fisicamente, ma ha le caratteristiche che cercavamo e sta dando il suo apporto alla squadra per alzare l’asticella. Complimenti a lei e a noi che ce la siamo andata a prendere”.