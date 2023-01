Fisio fit

Sabato mattina nella sede comunale di Palazzo Consoli si è riunito, per la prima volta dopo le elezioni dell’11 dicembre 2022, il nuovo Consiglio dei Giovani di Grottaferrata, organo autonomo della partecipazione giovanile composto da ragazzi e ragazze grottaferratesi dai 15 ai 25 anni.

In apertura dei lavori, il saluto dell’ex Presidente Riccardo Testi. Un passaggio di testimone, con la soddisfazione per il rinnovo del Consiglio dopo troppi anni di fermo e l’augurio perché possa diventare ancora una volta un’esperienza produttiva, formativa e gratificante per chi oggi mette il suo tempo e le sue energie a disposizione della popolazione giovanile della comunità grottaferratese.

Dopo il primo punto all’ordine del giorno, la convalida degli eletti, il Consiglio dei Giovani ha eletto a maggioranza e con voto segreto il suo Presidente: Daniele Catapano; mentre Riccardo Tulli è stato eletto Vicepresidente. Successivamente e approvando il punto all’unanimità – grande segnale di coesione e di comunione di intenti tra tutti i partecipanti – le Consigliere e i Consiglieri si sono suddivisi equamente nelle tre Commissioni: Cultura e Sociale, Sport e Spettacolo, Affari Generali e Comunicazione. Nominati anche il Segretario, Cecilia Bianco, e il Tesoriere, Jacopo Cardilli.

È ufficiale, il Consiglio dei Giovani torna finalmente a rivestire il suo importante ruolo di ponte tra i giovani grottaferratesi e l’amministrazione dell’Ente, con la facoltà di proporre progetti e di realizzare iniziative finanziate. Il Consiglio dei Giovani avrà inoltre il diritto di esprimere il proprio parere sui provvedimenti inerenti le politiche giovanili adottati dalla Giunta e dal Consiglio Comunale.

“Il ritorno del Consiglio dei Giovani è un importante successo per l’Amministrazione ma lo è soprattutto per tutti i ragazzi e le ragazze di Grottaferrata, che avranno una rappresentanza autonoma nel nostro Ente che spero saprà riavvicinarli alla politica e alla pubblica amministrazione – dichiara il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Continua il nostro impegno per rendere Grottaferrata città della partecipazione, del confronto e dell’inclusione a tutti i livelli. Un grande In bocca al lupo ai nuovi Consiglieri e Consigliere dei Giovani!”