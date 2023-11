Ragazzo caduto da Ponte Garibaldi, non esclusa ipotesi selfie

(Adnkronos) – E' un ragazzo austriaco di 23 anni il giovane precipitato ieri da Ponte Garibaldi, a Trastevere, morendo sul colpo. Secondo una prima ricostruzione fatta sul posto dai poliziotti e dagli agenti della Polizia Locale, non è escluso che la vittima sia caduta nel tentativo di scattarsi un selfie, finendo sul massetto dell'Isola Tiberina. Impossibile, tuttavia, scartare l'ipotesi del gesto volontario. Mancano, infatti, testimoni che avrebbero assistito alla scena. A quanto apprende l'Adnkronos, il giovane nella capitale studiava ed era in procinto di trasferirsi in un appartamento in affitto a Roma dopo aver soggiornato in un bed and breakfast. Questo elemento farebbe propendere gli investigatori verso la tesi del tragico incidente, anche se nulla viene al momento escluso. Descritto come 'molto introverso', il ragazzo non avrebbe dato segnali di malessere tali da giustificare l'ipotesi di un gesto volontario. Con sé, al momento della caduta, aveva solo il cellulare grazie al quale è stato possibile identificarlo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

