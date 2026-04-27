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Lazio, Flaminia vola ma… sbaglia strada: atterraggio in Monte Mario

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Aprile 2026
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(Adnkronos) –
Flaminia sbaglia strada nel prepartita di Lazio-Udinese. Oggi, lunedì 27 aprile, i biancocelesti ospitano i friulani nel posticipo della 34esima giornata di Serie A e, come di consueto l’Olimpico, semi deserto per la protesta dei tifosi contro la società, ha visto volare il suo simbolo. 

L’aquila Flaminia, succeduta a Olympia, ha spiccato il volo ma ha ‘sbagliato strada’, atterrando in tribuna Monte Mario invece che nel palchetto appositamente allestito per lei, raffigurante lo scudetto della Lazio, al centro del campo.  

Prima l’aquila è volata oltre la copertura dello stadio, per poi riprendere il volo e atterrare tra i tifosi, che hanno voluto riprendere, ovviamente, il momento e ne hanno approfittato per qualche foto. 

 

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