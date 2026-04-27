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Sondaggio Tg La7, Fratelli d’Italia scende e Pd stabile

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Fratelli d’Italia giù, il Pd fermo, il Movimento 5 Stelle sale. Succede di tutto sul podio del sondaggio Swg che oggi, per il Tg La7, definisce le intenzioni di voto in Italia in caso di elezioni. Rispetto alla scorsa settimana, secondo i dati, Fratelli d’Italia cede lo 0,2%. Il partito di Giorgia Meloni scende al 29,1% e vede diminuire il vantaggio sul Pd della segretaria Elly Schlein: i dem sono stabili al 21,6%. Cresce leggermente il M5S di Giuseppe Conte, che passa dal 12,4% al 12,5%.  

Scende Forza Italia, che cede lo 0,1% e ora vale il 7,7%. Nessuna variazione per Verdi e Sinistra, che rimangono al 6,7% e si allontanano dalla Lega, che lascia sul terreno lo 0,3% e si attesta al 6,2%. In salita Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che guadagna lo 0,2% e approda al 3,6%. Seguono Azione di Carlo Calenda (3,4%) e Italia Viva di Matteo Renzi (2,3%). A chiudere il quadro del sondaggio, +Europa (1,5%) e Noi Moderati (1,1%). 

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