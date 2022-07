Lanuvio, arriva “Calici di Stelle”

Nell’estate lanuvina c’è spazio anche per il vino e la gastronomia locale. Venerdì 29 luglio, infatti, “Calici di Stelle” arriva all’interno del Borgo storico di Lanuvio per una serata all’insegna della tradizione organizzata dal Comune di Lanuvio in collaborazione con la Nuova Pro Loco.

“È la prima volta che Lanuvio aderisce all’edizione promossa dall’Associazione Città del Vino – ha dichiarato il vicesindaco Valeria Viglietti – a testimonianza del forte impegno che l’amministrazione sta continuando a mettere in campo per rilanciare un prodotto che caratterizza e valorizza il nostro territorio. All’evento, infatti, parteciperanno solo le cantine di Lanuvio e Campoleone (Artico, Cantinamena, Cantina Raparelli,Colle Juno, Di Marzio, Di Pietro Fabio, Farina Alberto, Il Bottino, la Luna del Casale, Nuova Silv) proprio per dare un maggiore valore alle eccellenze locali e per consentire a chi viene da fuori di conoscere i nostri prodotti”.

L’appuntamento è fissato per venerdì 29 luglio, a partire dalle ore 19. Il Percorso degustativo, per il quale è previsto un contributo di 10 euro, comprende un calice e la tracolla e la possibilità di avere 5 assaggi di vino e 3 di cibo, offerti dai ristoratori locali. Gli interessati, potranno poi bissare la degustazione attraverso un contributo di 5 euro che prevede ulteriori 3 assaggi di vino.

Inoltre, dalle ore 21, la serata sarà allietata dal Duo acustico 𝐈𝐄𝐍𝐂𝐎 & 𝐒𝐂𝐈𝐀𝐑𝐑𝐄𝐒𝐈, Blues – Folk – Ballad.

