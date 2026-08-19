Lamborghini Urus SE, il Super SUV ibrido con due anime e 800 CV

(Adnkronos) – La Lamborghini Urus SE è la prima versione plug-in hybrid del modello. La Urus SE apre quindi un nuovo capitolo nella strategia di elettrificazione di Automobili Lamborghini.

Il sistema propulsivo abbina un motore V8 biturbo da 4 litri, riprogettato per lavorare con la componente elettrica, a un’unità sincrona a magneti permanenti installata a monte del nuovo cambio automatico a otto rapporti.

La potenza complessiva raggiunge gli 800 CV, pari a 588 kW, mentre la coppia massima di 950 Nm è disponibile tra 1.750 e 5.750 giri al minuto. Il rapporto peso-potenza scende a 3,13 kg/CV, rispetto ai 3,3 kg/CV della Urus S.

Le prestazioni sono come sempre entusiasmanti, lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 3,4 secondi, quello da 0 a 200 km/h in 11,2 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 312 km/h.



Sulla Urus SE debutta un ripartitore centrale della coppia a controllo elettronico continuo, dotato di frizione multidisco a regolazione elettroidraulica. Il dispositivo distribuisce in modo variabile la coppia motrice tra l’asse anteriore e quello posteriore e lavora insieme al nuovo differenziale autobloccante elettronico collocato al retrotreno.

I due sistemi sono stati progettati per adattarsi alle differenti condizioni di aderenza e agli stili di guida, offrendo trazione e agilità su asfalto, pista, neve, sabbia e sterrato.



La batteria agli ioni di litio da 25,9 kWh permette alla Urus SE di percorrere oltre 60 chilometri in modalità completamente elettrica, mantenendo la trazione integrale. In EV Drive la vettura può raggiungere una velocità superiore ai 130 km/h, soglia oltre la quale il potente V8 intervine automaticamente.

Alle tradizionali modalità Strada, Sport, Corsa, Neve, Sabbia e Terra si aggiungono quattro Electric Performance Strategies come le modalità EV Drive, Hybrid, Recharge e Performance.



Provata in piu’ tipologie di stade la Urus SE si muove perfettamente in modalità elettrica in maniera fluida e silenziosa e anche selezionando la modalità Hybrid, l’intervento del V8 e quello del motore elettrico si alternano con continuità, privilegiando soprattutto il comfort ed l’efficienza.

La caratteristica più evidente della nuova Urus SE è proprio la capacità di cambiare la sua personalità. Può viaggiare nel pieno silenzio della modalità elettrica, soprattutto in città, e poi in un attimo accendere il suo poderoso V8 per avere tutte le prestazioni da vera supersportiva.

Due anime in una sola vettura.

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