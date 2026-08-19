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Cronaca

Polaroid crea una collezione in edizione limitata Pokémon

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – In occasione del trentesimo anniversario del franchise Pokémon, Polaroid ha annunciato il lancio di una linea di prodotti in edizione limitata composta da nove elementi che includono fotocamere istantanee, pellicole personalizzate e accessori dedicati. La serie speciale comprende il modello Polaroid Now Generazione 3 caratterizzato dalla livrea Poké Ball, proposto a un prezzo di 139,99 euro, affiancato dalle varianti compatte Polaroid Go Generazione 3 nelle versioni dedicate a Pikachu e Sylveon, entrambe distribuite al costo di 99,99 euro.  

 

 

 

 

L’offerta commerciale legata al supporto fisico prevede pellicole a colori i-Type e confezioni doppie di pellicole per il formato Go, dotate di cornici tematiche personalizzate e frame protettivi da collezione. La gamma si completa con una linea di accessori che include una custodia e un album fotografico per il formato Go e una tracolla universale compatibile con i diversi modelli della linea. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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