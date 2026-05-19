Lacrime al Gf Vip, le sorprese ai sei finalisti: dalla sorella di Mussolini alla figlia di Volpe

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Lacrime e commozione al Grande Fratello Vip. Stasera, martedì 19 maggio, i sei concorrenti finalisti del reality show di Canale 5 sono stati protagonisti di alcune sorprese da parte degli autori. Prima di spegnere le luci della Casa, infatti, i vips hanno potuto riabbracciare i loro cari dopo più di due mesi di viaggio all’interno del reality.

Il primo a ricevere una sorpresa inaspettata è stato Renato Biancardi, primo eliminato della serata. Il concorrente, dopo aver perso al televoto contro Raimondo Todaro, è uscito dalla porta rossa dove ha potuto riabbracciare la sua piccola Roberta, la figlia nata dall’amore con la sua ex moglie Enrica. “Lei rimarrà per sempre un pezzo del mio cuore e poi mi ha regalato mia figlia”, ha detto Renato riferendosi all’ex moglie.

Sorpresa inaspettata anche per Alessandra Mussolini. Dopo aver visto un video sul suo percorso al Grande Fratello Vip l’ex europarlamentare si è commossa ribadendo quando questa avventura l’abbia cambiata in positivo. Ad attenderla in giardino c’è la sorella Elisabetta: “Sono qui per te, solo per te”, ha detto Elisabetta Mussolini apparsa per la prima volta in televisione. “Per me è uno sforzo enorme”, ha detto alla conduttrice Ilary Blasi. Ma ne è valsa la pena.

Una grande emozione anche per il concorrente Raul Dumitras. In confessionale si è ‘nascosta’ la mamma, protagonista protagonista del gioco ‘Indovina la canzone’. Ilary ha invitato il concorrente a indovinare a chi appartiene la voce che ascolterà. Dopo pochi istanti, però, Raul interrompe il gioco e si commuove: “Ma quale canzone Ilary! Questa è mia madre”. Raul corre dalla madre, e mentre l’abbraccia nella stanza ritrova anche il padre e il fratello Davide.

Lacrime per la sorpresa ad Adriana Volpe. Complici anche Antonella Elia e Alessandra Mussolini che vengono chiamate ad accogliere Giselle, la figlia di Adriana. Dopo un divertente sketch, le due si abbracciano forte: “Amore mio, quanto ti amo. Mi sei mancata tanto, mi manca la tua luce”, ha detto Volpe tra le lacrime.

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