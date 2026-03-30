Astrotarocchi 31 marzo 2026

🌟🌟🌟ASTROTAROCCHI 🌟🌟🌟

Martedì 31 Marzo 2026 di Cristina Olmi

♈ Ariete – C’è un’energia di riavvicinamento. Qualcuno dal passato (o che si era allontanato mentalmente) torna a farsi sentire con intenzioni molto più serie. Non è solo un saluto, è la voglia di ricostruire una base solida. Esito: Molto positivo, stabilità in arrivo.

♉ Toro -Ti troverai davanti a un bivio tra due situazioni o due modi di vivere l’amore. Una strada è rassicurante ma piatta, l’altra è stimolante ma incerta. Il consiglio è di non scegliere con la testa, ma con la pancia. Esito: Chiarezza dopo un breve momento di confusione.

♊ Gemelli – Attenzione a qualcuno che spende bellissime parole ma fatica a passare ai fatti. Le carte dicono di guardare oltre la “maschera” del corteggiamento perfetto. Una volta tolto il velo, vedrai se c’è sostanza o solo fumo. Esito: Liberazione da un peso emotivo.

♋ Cancro – Un incontro del tutto casuale, forse in un luogo pubblico o tramite amici comuni, scuoterà le acque. È un’energia fresca, frizzante, che ti farà battere il cuore come non succedeva da tempo. Esito: Nuova linfa vitale e gioia.

♌ Leone – Per chi è già in coppia o ha qualcuno nel cuore, arriva un momento di grande intesa fisica e mentale. I dubbi svaniscono e lasciano spazio a progetti concreti (viaggi o convivenze). Esito: Trionfo del sentimento.

♍ Vergine – Se c’è stata gelosia o un dubbio che ti logorava, la verità viene a galla e ti rasserena. Non era come pensavi, o comunque la situazione si chiarisce definitivamente permettendoti di voltare pagina o ricominciare con fiducia. Esito: Pace interiore ritrovata.

♎ Bilancia – Aspettati una comunicazione improvvisa (un messaggio, una chiamata o un segnale social) da una persona che sembrava sparita dai radar. Sarà un contatto che arriva in un momento di relax o di sera. Esito: Ripresa dei contatti immediata.

♏ Scorpione – Per chi sta cercando un complice, arriva qualcuno con i tuoi stessi valori e obiettivi. Non è solo attrazione, è “incastro” perfetto di vita. Si parla la stessa lingua e si guarda nella stessa direzione. Esito: Rapporto serio e duraturo.

♐ Sagittario – Una serata o un incontro saranno caratterizzati da una chimica fortissima. È un’energia dirompente che spazza via la noia dei mesi scorsi. Lasciati trasportare senza troppi ragionamenti. Esito: Passione alle stelle.

♑ Capricorno – Un discorso rimasto in sospeso viene finalmente affrontato. Non sarà pesante come temevi, anzi, porterà una leggerezza immediata. Esito: Aria pulita nel rapporto.

♒ Acquario -Ti troverai a dover decidere se dare una seconda possibilità o chiudere definitivamente. La risposta arriverà da un sogno o da un’intuizione notturna. Esito: Decisione irrevocabile e giusta.

♓ Pesci Un incontro con una persona dai tratti decisi (forse un segno di fuoco o terra) accenderà una scintilla immediata. È un’energia che scuote la routine. Esito: Passione improvvisa.

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