Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Pnrr, la Cabina di regia approva l’ultima proposta di revisione

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Giugno 2026
1 minuto di lettura

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta oggi a Palazzo Chigi la Cabina di regia del PNRR, presieduta dal ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, alla presenza dei ministri e dei sottosegretari competenti, nonchè dei rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Nel corso della riunione è stata esaminata e approvata l’ultima proposta di revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finalizzata ad assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi concordati con la Commissione europea entro le scadenze previste.
“La revisione approvata ha carattere prevalentemente tecnico ed è volta a rafforzare l’efficacia complessiva del Piano nella fase conclusiva della sua attuazione – spiega Palazzo Chigi -. Gli interventi proposti mirano a superare alcune criticità emerse durante l’attuazione dei progetti, a semplificare le procedure necessarie al completamento degli investimenti e a ridurre gli oneri amministrativi e burocratici, favorendo una più efficiente gestione delle attività di monitoraggio e rendicontazione finale”.

– Foto www.governo.it –

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Clima anomalo e primavera in anticipo, le previsioni meteo di oggi sull’Italia

16 Febbraio 2024

Gudmundsson ribalta la Lazio, prima vittoria per la Fiorentina

22 Settembre 2024

La Turandot in Cina, un’occasione di scambio culturale

13 Gennaio 2026

E-distribuzione potenzia la rete elettrica tra Ardea e Pomezia

30 Novembre 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno